МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Минпромтог РФ прорабатывает инициативу Госдумы по созданию в стране отрасли по восстановлению подержанных автозапчастей для их дальнейшего использования, но окончательного решения пока не принято, сообщили РИА Новости в министерстве. Россиян предупредили об изменениях в ОСАГО с апреля

"На сегодняшний день финальное решение в части данной инициативы не принято, приоритетом ответственных ведомств является именно ее проработка совместно с отраслевым сообществом", — сообщили в министерстве, отвечая на вопрос о создании индустрии по восстановлению б/у автозапчастей.

"Вопрос восстановления бывших в употреблении компонентов затрагивается в стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года и требует детального рассмотрения, в том числе с точки зрения стандартизации и сертификации такой деятельности, а также влияния использования таких компонентов на безопасность эксплуатации транспортных средств", — добавили в Минпромторге.

Как в среду сообщила газета "Ведомости", правительство поручило Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу рассмотреть вопрос создания в РФ индустрии по восстановлению подержанных автокомпонентов. В том числе ведомствам поручено изучить возможность использования восстановленных б/у запчастей в рамках ремонта автомобилей по ОСАГО и каско.

Как отметил во вторник замглавы Минфина Алексей Моисеев, министерство допускает, что ремонт автомобиля по ОСАГО может проводиться с помощью б/у запчастей, но не всех.