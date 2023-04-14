2023-04-14T15:09:38+03:00
2023-04-14T15:09:38+03:00
2023-04-14T15:09:38+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230414/840375138.html
Минэкономразвития ожидает небольшой рост промпроизводства в 2023 году
Промышленность
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Минэкономразвития прогнозирует рост промышленного производства в 2023 году на 0,2%, сообщил журналистам представитель министерства. В 2022 году промышленное производство в России... ПРАЙМ, 14.04.2023
экономика, промышленность, новости, россия, минэкономразвития, промпроизводство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует рост промышленного производства в 2023 году на 0,2%, сообщил журналистам представитель министерства.
В 2022 году промышленное производство в России снизилось на 0,6%.
"Рост промпроизводства в 2023 году ожидается на уровне 0,2%, в 2024-2026 годах в среднем ожидается рост на 2,8% в год", — сказал он.
По его словам, в сельском хозяйстве в 2023 году на фоне рекордного урожая 2022 года ожидается снижение на 3,4%, при этом, начиная с 2024 года, ожидается рост на уровне 2,1% в среднем ежегодно.