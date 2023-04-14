МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует рост промышленного производства в 2023 году на 0,2%, сообщил журналистам представитель министерства. Минпромторг прокомментировал данные по спаду промпроизводства в России

В 2022 году промышленное производство в России снизилось на 0,6%.

"Рост промпроизводства в 2023 году ожидается на уровне 0,2%, в 2024-2026 годах в среднем ожидается рост на 2,8% в год", — сказал он.

По его словам, в сельском хозяйстве в 2023 году на фоне рекордного урожая 2022 года ожидается снижение на 3,4%, при этом, начиная с 2024 года, ожидается рост на уровне 2,1% в среднем ежегодно.