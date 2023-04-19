МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Дилер "Автодом" стал владельцем бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье, следует из данных ЕГРЮЛ. "Алмаз-Антей" может начать выпуск тягачей на бывшем заводе Toyota

Согласно опубликованным данным, "Автодом" стал 100-процентным владельцем ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", кроме производственной площадки дилер также приобрел OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус" — компания занималась лизингом и страхованием автомобилей.

В "Автодоме", в свою очередь, отметили, что сделка о приобретении активов Mercedes-Benz в РФ, о покупке которых велись переговоры, до конца не закрыта. "До конца сделка не закрыта и идет напряженная работа с госорганами по финализации и закрытию сделки. К концу месяца мы постараемся дать официальные комментарии", — отметили в компании.

Как отмечал в феврале вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, не исключено, что новый владелец площадки совместно с иностранным партером будет выпускать на заводе китайские автомобили.