МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. в прошлом квартале составила 1,663 миллиарда долларов, при этом за аналогичный период годом ранее был убыток в 3,119 миллиарда, сообщается в отчете компании. Чистая прибыль Amazon в первом квартале составила 3,2 миллиарда долларов

Разводненная прибыль пересчете на акцию составила 0,44 доллара после убытка в 0,78 доллара годом ранее. Выручка Ford увеличилась в годовом выражении на 20,3% — до 41,474 миллиарда долларов.

Компания при этом сохранила прогноз скорректированного показателя EBIT по итогам текущего года — на уровне 9-11 миллиардов долларов — и скорректированного свободного денежного потока, который ожидается примерно в 6 миллиардов долларов.

Ford также отметил, что поставки электромобилей, а также выручка от их продажи в прошлом квартале были ограничены в связи с прерыванием производственного процесса двух самых популярных марок, Mustang Mach-E SUV и F-150 Lightning pickup.

Акции компании после закрытия основных торгов в США дешевеют на 1,4%.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании в мире составляет около 174 тысяч человек.