МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Производство и потребление цемента в России в первом квартале 2023 года сократилось по сравнению с первым кварталом прошлого года, по предварительным данным, на 9% — до 10,2 миллиона тонн, сообщили РИА Недвижимость в отраслевом объединении производителей цемента "Союзцемент". Поставщик цемента предрек его дефицит в Калининградской области

По данным союза, объем импорта цемента в Россию вырос за первые три месяца текущего года в полтора раза (+52%), составив в абсолютных цифрах 550 тысяч тонн – 5% внутреннего потребления. Около трех четвертей зарубежных поставок цементной продукции в РФ обеспечила Белоруссия, примерно пятую часть – Иран, оставшийся объем был привезен из Казахстана и Турции.

"Идет активный импорт цемента из Ирана, Казахстана и Белоруссии, где цементные предприятия еще и пользуются господдержкой. Поставщики и из Ирана, и из Белоруссии намерены увеличивать поставки. Если не принять соответствующих мер, то импорт может достичь критических 5-7 миллионов тонн в год, что может привести к вынужденному закрытию отечественных заводов по производству цемента", — отметили в объединении.

Экспорт российского цемента в первом квартале вырос на 8% — до 210 тысяч тонн. Основными потребителями экспортированной продукции стали Казахстан и Белоруссия. "Потенциал для экспорта значительно больше, и текущий курс даст российским производителям ценовую конкурентоспособность на иностранных рынках", — подчеркнули в союзе.

Российский цемент за год, по данным Росстата, подорожал на 20%, по состоянию на февраль в среднем тонна (с НДС и доставкой) стоила почти 6,8 тысячи рублей.

"Неизбежный ежегодный рост себестоимости цемента связан с постоянным ростом цен на услуги естественных монополий и других регулируемых на федеральном и региональном уровнях ресурсов (газ, электроэнергия, ж/д тариф, горюче-смазочные материалы), а также цен на уголь. Общее увеличение себестоимости цемента – в среднем от 17 до 30%", — уточнил собеседник агентства.

Согласно прогнозу "Союзцемента", на фоне ожидаемой стагнации строительной отрасли потребление цемента в стране по итогам года может снизиться на 10% — до 55 миллионов тонн, что примерно соответствует показателям 2016-2020 годов. При пессимистичном сценарии потребление может упасть на 20%, откатившись к уровню 2010 года.

При этом, добавили в объединении, повысить спрос на цемент может увеличение объемов строительства, а также расширение областей применения цемента. Так, перспективным направлением в союзе назвали применение дорожного цементобетона и минеральных вяжущих, изготавливаемых на российских заводах, в дорожном строительстве.