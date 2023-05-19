МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Автомобильная компания "Кама" планирует произвести около 10 тысяч электромобилей "Атом" в РФ уже в первый год запуска производства, то есть в 2025 году, сообщил РИА Новости гендиректор компании Игорь Поваразднюк.

"С точки зрения объемов мы планируем в первый год произвести не менее 10 тысяч электромобилей, и объем будет корректироваться, в том числе в зависимости от того, насколько электромобиль соберет предзаказы. Уже сейчас, на стадии прототипа, автомобиль интересен и частным лицам, и бизнесу с точки зрения того, чтобы оформить предзаказ. В какой-то момент мы запустим такую возможность. И первый год производства будет, в частности, служить для того, чтобы удовлетворить тот спрос, который возникнет на этапе предзаказов", — сказал он, отвечая на вопрос об объемах производства новинки на первоначальном этапе.

Топ-менеджер напомнил, что старт серийного производства "Атома" запланирован на середину 2025 года. При этом он не раскрыл, где именно планируется организовать производство новинки, уточнив, что на данный момент рассматривается несколько производственных площадок. Ранее в пресс-службе отмечали, что среди них — бывший завод Ford в Набережных Челнах.

Как анонсировала "Кама" в мае, электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд, запас хода — 500 километров в зависимости от модели. По комфорту "Атом" будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 миллиметров, ширина — 1780 миллиметров и высота — 1615 миллиметров. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро.

Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.