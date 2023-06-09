МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что найден стратегический инвестор для завода "Азовсталь" в Мариуполе, бывшего когда-то укрепрайоном украинских боевиков и серьезно пострадавшего в ходе боевых действий. Найден инвестор для восстановления компании "Артемсоль" в Соледаре

"С (вице-премьером) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным мы обсуждали и детали, обсуждали уже своеобразную дорожную карту, обсуждали и работу стратегического инвестора, который найден, пока не будут называть, потому что еще работа подготовительная ведется", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проработкой проекта занимаются специалисты профильных ведомств, причем как на федеральном уровне, так и на региональном.

"Необходимо все просчитать, и все должно вписаться в мастер-план города", — отметил Пушилин.

"Нам, безусловно, ясно, и мы это решение приняли еще в прошлом году, что "Азовсталь" в прежних объемах, в прежней структуре работать не будет", — отметил врио главы ДНР.

По его словам, комбинат был основным "загрязнителем" Мариуполя, так как строился без учета и розы ветров, и экологических норм.

"После того, как "Азовсталь" перестала работать, в Азовском море, вот мы уже и в прошлом году, и в этом году фиксируем наличие рыбы, и в том числе уже видели там и черную икру. То есть это вот наше Азовское море. Это тоже определенные сигналы в правильном направлении", — добавил Пушилин.

Он добавил, что Азовским морем также займутся в рамках другого проекта.

"Что касается самой "Азовстали", это, конечно же, технопарк, это, конечно, и экопарк, и, конечно, там очень колоссальная работа по своим масштабам должна быть проведена", — заключил Пушилин.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.