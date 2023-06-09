ДОНЕЦК, 9 июн — ПРАЙМ. Поставки угля из Донецкой Народной Республики по логистическим цепочкам осуществляются в Европу и Азию, сообщил РИА Новости врио главы республики Денис Пушилин. Россия увеличила экспорт нефти в Индию в 19 раз, заявил Новак

Он отметил, что в данный момент регион "даже с усеченными возможностями" добывает свыше 3,5 миллиона тонн угля в год. По словам Пушилина, значительную часть ископаемых сжигают на местных ТЭС.

"Оставшуюся часть, даже с учетом санкционного давления на нас, у нас есть возможность по нашим логистическим цепочкам, которые выстроены и работали с 2014 года, поставлять и в адрес европейских стран, и в адрес азиатских стран", — добавил он.

Врио главы ДНР подчеркнул, что республика способна нарастить добычу угля и намерена это сделать.

Промышленное освоение Донецкого угольного бассейна началось в декабре 1722 года, император Петр I издал указ "О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд". По оценкам экспертов, запасы угля в целом на территории Ростовской области, ДНР и ЛНР позволяют добывать порядка 1 миллиарда тонн в год, но для наращивания объемов требуются большие вложения и восстановление шахт.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.