МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует презентовать новую Lada Granta летом 2024 года, подготовка к производству новинки идёт в соответствии с графиком, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" возобновит производство Lada Granta с ABS этим летом

"Исходя из обычной практики — такая маркетинговая кампания, как правило, начнётся в середине лета следующего года. Первая презентация. Даже, может быть, чуть раньше", — сказал он, отвечая на вопрос о презентации новинки.

Соколов также отметил, что речь идёт о целом новом семействе автомобилей, которое получит своё название. Какое именно — топ-менеджер не раскрыл.

"Наш проект движется в полном соответствии с утверждённым ещё в августе пошлого года советом директоров графиком… Я вот буквально прилетел из Тольятти: прошёлся по цехам, которые уже специализируются под выпуск новой Granta — Granta 2. Например, готовность сварочного цеха уже составляет около 90%, то есть установлено оборудование", — добавил он.

Как ранее отмечали в компании, производство новой Lada Granta планируется начать в конце 2024 года.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).