МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Белорусская компания "Белшина" может со следующего года начать комплектовать российские автомобили Lada своими шинами, переговоры об этом идут, заявила РИА Новости директор по маркетингу этой компании Ольга Дубинчук. "АвтоВАЗ" презентует новую Lada Granta летом 2024 года

"У нас есть договоренность с "АвтоВАЗ" на комплектацию в следующем году, мы будем заявляться, чтобы комплектовать Lada в следующем году, какие-то ориентировочные модели уже были на "Белшине". Мы обсуждаем это сейчас, чтобы это было уже в следующем году, они не против и сказали заявляться", — сообщила Дубинчук на Евразийском форуме в Сочи.

Она также рассказала, что сейчас "Белшина" планирует к разработке премиальный сегмент шин, с более высокими характеристиками и выше по стоимости.