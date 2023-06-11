МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Автомобиль Lada Vesta NG появится в продаже в двух новых цветах — коричневом и платине — до конца текущего года, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "АвтоВАЗ" презентует новую Lada Granta летом 2024 года

"Будут. До конца года у Lada Vesta NG в общей сложности будет 5 цветов: белый, чёрный, серебро, платина и коричневый", — сказал он, отвечая на вопрос о новых цветах Lada Vesta.

Сейчас модель представлена в белом, чёрном и серебряном цветах. Продажи новинки стартовали 9 июня, её цена начинается от 1,24 миллиона рублей.

По словам Соколова, "АвтоВАЗ" готов и дальше расширять цветовую гамму моделей. "Вопрос скорее не к нам, а к производителям лакокрасочных материалов, когда они смогут производить пигменты, которые будут сочетаться — и без потери качества — с теми базовыми красками, с которыми мы работаем", — отметил топ-менеджер.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).