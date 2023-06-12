МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует в 2023 году экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada, в 2024-м — до 50 тысяч, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" проверит дилеров в Москве из-за повышения цен на Lada

"Мы только-только начинаем раскачивать наши экспортные программы. И они во многом будут зависеть от готовности наших партнеров на уровне госрегулирования… У нас есть сборочное производство в Узбекистане и Казахстане, они готовы к запуску, но там необходимо принять определенные меры государственные по техническому регулированию. Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50%", — сказал он, комментируя экспорт текущего года.

"План следующего года — порядка 50 тысяч", — добавил он.

В начале года "АвтоВАЗ" сообщал о планах экспортировать 30 тысяч машин в 2023 году. В феврале вице-премьер — глава Минпромторга и по совместительству глава совета директоров "АвтоВАЗа" Денис Мантуров сообщил, что экспортная программа компании будет пересмотрена.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).