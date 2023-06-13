МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Банк России вводит стимулирующее банковское регулирование для кредитов на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, говорится в сообщении регулятора. Госдума одобрила закон, упрощающий иностранцам открытие счетов и вкладов

"Банк России вводит стимулирующее банковское регулирование для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Применение стимулирующего регулирования позволит банкам с универсальной лицензией снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам, выданным на реализацию таких проектов после 30 сентября 2022 года", — сообщил регулятор.

ЦБ отмечает, что для ограничения рисков стимулирующее регулирование смогут применять только банки, соблюдающие надбавки к нормативам достаточности капитала. Дополнительно лимит экономии капитала ограничен средней величиной годовой чистой прибыли банка за последние пять лет с исключением максимального и минимального значений.