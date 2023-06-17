Назван объем инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan
"АвтоВАЗ": вложения в перезапуск бывшего завода Nissan составили до 500 миллионов рублей
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Объем инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan на первоначальном этапе составил порядка 500 миллионов рублей, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в рамках ПМЭФ.
"На первоначальном этапе до 500 миллионов рублей, связанных с крупноузловой сборкой. Когда мы пойдем на сегмент CKD — это должно произойти в 2025 году — там объем инвестиций будет от 3 до 5 миллионов рублей", — сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос об инвестициях в перезапуск бывшего завода Nissan.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.