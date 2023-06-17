МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Объем инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan на первоначальном этапе составил порядка 500 миллионов рублей, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в рамках ПМЭФ. Электромобили Е-Neva протестируют в Республике Алтай

"На первоначальном этапе до 500 миллионов рублей, связанных с крупноузловой сборкой. Когда мы пойдем на сегмент CKD — это должно произойти в 2025 году — там объем инвестиций будет от 3 до 5 миллионов рублей", — сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос об инвестициях в перезапуск бывшего завода Nissan.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.