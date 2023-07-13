МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Шахта "Листвяжная" в Кузбассе после аварии в ноябре 2021 года, когда погиб 51 человек, возобновила добычу угля, сообщает пресс-служба шахты. Шахта "Листвяжная" начала оплачивать долг за вредные выбросы

"ООО "Шахта "Листвяжная" приступила к горным работам по добыче угля: введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I. В рамках научного сопровождения по оценке готовности шахты к возобновлению очистных работ специалисты АО НЦ "ВостНИИ" проанализировали проветривание и противопожарную защиту шахты, а также профилактические мероприятия, обеспечивающие эндогенную пожаробезопасность при ведении очистных работ", – говорится в сообщении.

Также в рамках обследования получена положительная оценка пылевзрывобезопасности шахты, работы многофункциональной системы безопасности предприятия, крепления горных выработок, состояния дегазационной сети шахты и дегазационных установок, а также обеспеченности запасными выходами горных выработок шахты, их пригодности для передвижения людей.

Отмечается, что программа развития горных работ шахты "Листвяжная" на 2023 год согласована в установленном порядке.

"Лава 824 оснащена очистным комбайном SL500, секциями механизированной крепи DBT 2200/4800, лавным конвейером PF4/1032, перегружателем PF4/1132, дробилкой SK11/11. Специалисты ООО "НИИЦ КузНИУИ" провели оценку технической готовности горно-шахтного оборудования, смонтированного в лаве и прилегающих выработках. На него получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности", – уточняется в релизе.

Подчеркивается, что новый очистной забой шахты "Листвяжная" обеспечен расчетным количеством воздуха, блок лавы оборудован датчиками аэрогазового контроля системы "Микон-III".

Уточняется, что в новой лаве будет работать бригада Константина Ивойлова. Этот коллектив и другие работники участка №1 (начальник участка Сергей Пешков) были задействованы в ревизии очистного комплекса, подготовке конвейерной линии и контура лавы к работе.

"Возобновление добычи угля – важный шаг для нашего предприятия. Весь коллектив "Листвяжной" приложил максимум усилий, чтобы лава 824 и в целом шахта соответствовала всем требованиям промбезопасности", — приводятся в сообщении слова директора ООО "Шахта "Листвяжная" Виктора Ануфриева.