МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" применил коммерческие санкции к трем московским дилерам "Автогермесу", "Торгмашу" и "Техинкому", случаи завышения цен на автомобили Lada с их стороны были подтверждены, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. "АвтоВАЗ" начал компанию по дооснащению Lada

Проверка в отношении трех московских дилеров была организована в июне после публикаций в СМИ о необоснованном повышении цен на Lada Vesta NG.

"С их стороны это были единичные случаи, к ним применены меры коммерческого характера", — отметил представитель компании, отвечая на вопрос о результатах проверки трех московских дилеров.

В компании не уточнили, о каких именно коммерческих санкциях речь, однако отметили, что они могут подразумевать не только штрафы. Постоянный мониторинг цен на Lada и соответствующие проверки дилеров продолжаются, подчеркнули в "АвтоВАЗе".

В мае автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Как отмечал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта. В компании также отмечали: если вы столкнулись с отказом официального дилерского центра Lada продать автомобиль по рекомендованной розничной цене — необходимо сообщить о таком факте по телефону горячей линии или отправить сообщение лично вице-президенту "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR кода, размещенного в каждом автосалоне.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).