МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., приходящаяся на головную компанию, в прошлом полугодии составила 3,674 миллиарда долларов по сравнению с убытком в 2,443 миллиарда годом ранее, сообщается в отчете компании. "Яндекс" отчитался о чистой прибыли за второй квартал

Разводненная прибыль в пересчете на акцию в январе-июне текущего года составила 0,91 доллара после убытка в 0,61 доллара за аналогичный период в прошлом году. Выручка Ford составила 86,428 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 15,8%.

Чистая прибыль за второй квартал подскочила до 1,917 миллиарда долларов, что почти в три раза больше год к году. Разводненная прибыль на акцию в апреле-июне выросла до 0,47 доллара с 0,16 доллара в прошлом году. Скорректированный показатель составил 0,72 при прогнозе в 0,53 доллара. Квартальная выручка при этом увеличилась на 11,9%, до 44,959 миллиарда долларов, при прогнозе в 43,03 миллиарда.

Акции Ford тем не менее дешевеют на постмаркете, причём сразу на 1,17%.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании в мире составляет около 174 тысяч человек.