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Мишустин призвал Фонд развития промышленности к контакту с учеными
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. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Фонда развития промышленности Романа Петруцу поддерживать контакт с научным сообществом, что очень важно для развития различных... ПРАЙМ, 08.08.2023
общество , экономика, промышленность, новости, россия, ученые, михаил мишустин, фонд развития промышленности
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Фонда развития промышленности Романа Петруцу поддерживать контакт с научным сообществом, что очень важно для развития различных отраслей, включая станкостроение, самолето- и двигателестроение.
"Для тех, кто вкладывается, очень важно понимать перспективы отраслевого развития и гарантированный спрос. Это касается всех. И самых важных сейчас для нас отраслей, таких как станкостроение, станкоинструментальная промышленность, микроэлектроника радиоэлектроника, самолетостроение, двигателестроение", — сказал Мишустин на встрече с главой Фонда.
"Я хочу попросить вас внимательно следить за этим, чтобы был контакт с НИОКРами, с теми, кто работает в науке, и, конечно, продолжать поддерживать наши предприятия, чтобы достигнуть целей национального развития, промышленной технологической независимости", — добавил премьер.