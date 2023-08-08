МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Фонда развития промышленности Романа Петруцу поддерживать контакт с научным сообществом, что очень важно для развития различных отраслей, включая станкостроение, самолето- и двигателестроение. Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

"Для тех, кто вкладывается, очень важно понимать перспективы отраслевого развития и гарантированный спрос. Это касается всех. И самых важных сейчас для нас отраслей, таких как станкостроение, станкоинструментальная промышленность, микроэлектроника радиоэлектроника, самолетостроение, двигателестроение", — сказал Мишустин на встрече с главой Фонда.

"Я хочу попросить вас внимательно следить за этим, чтобы был контакт с НИОКРами, с теми, кто работает в науке, и, конечно, продолжать поддерживать наши предприятия, чтобы достигнуть целей национального развития, промышленной технологической независимости", — добавил премьер.