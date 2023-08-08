МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Запрос на инвестиции со стороны промышленных предприятий в России огромен, при этом особые надежды бизнес возлагает на запущенный правительством 2023 году механизм кластерной инвестиционной платформы, заявил директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Мишустин призвал Фонд развития промышленности к контакту с учеными

"Запрос на инвестиции со стороны промышленных предприятий по-прежнему огромен. И здесь и мы, и бизнес большие надежды возлагаем на новый механизм кластерной инвестиционной платформы, запущенный в начале этого года", – сказал Петруца.

Кластерная инвестиционная платформа, оператором которой выступает Фонд развития промышленности, позволяет предприятиям привлечь до 100 миллиардов рублей на финансирование своих проектов. Речь идет о банковском кредитовании на срок до 15 лет. "Но на срок инвестиционной фазы плюс два года ставка заемных средств будет льготной", – пояснил глава фонда.

Эксперты фонда консультируют предприятия на этапе проработки проекта, а также осуществляют его комплексную экспертизу для принятия решения о финансировании на межведомственной комиссии при Минпромторге.

"И здесь роль еще одного института развития крайне важно упомянуть – ВЭБ.РФ может выступать как гарантом по таким проектам, так и источником финансирования", — отметил Петруца. Первыми в пуле проектов платформы, по его словам, уже стали проекты транспортного машиностроения, и ВЭБ уже выступил для них банком-партнером.

Глава ФРП также отчитался о рекордном объеме собственного кредитования проектов в прошлом году – его общий объем достиг 140 миллиардов рублей. "В прошлом году мы 256 займов предоставили – получается, что в каждый рабочий день фонд финансировал один инвестиционный проект", – рассказал Петруца. Он признал, что это стало возможно благодаря докапитализации, которую фонд получил в 2022 году.

"Важно, конечно, сказать и о качестве проектов: фонд поддерживает проекты в достаточно хорошем состоянии — менее 2% портфеля находятся в проблемной зоне, остальные проекты реализуются", — подчеркнул он.