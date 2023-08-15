МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Автодом" может начать производство легковых автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье совместно с новыми партнёрами в 2024 году, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров раскрыл, какая техника наиболее востребована в войсках

"Надеюсь, что коллеги финализируют свои договорённости с выбранными индустриальными партнёрами и в следующем году запустят производство", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках запуска производства на бывшем заводе Mercedes в РФ в кулуарах форума "Армия-2023".

Мантуров также уточнил, что на площадке будет налажен выпуск именно легковых автомобилей. "Само производство, которое там осталось в наследство, адаптировано именно на эту категорию автомобилей", — пояснил вице-премьер — глава Минпромторга.

Дилер "Автодом" приобрёл российские активы Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, официального дистрибьютера и лизинговую "дочку", в конце апреля. Компания также получила право осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку. Согласно условиям сделки, возможен обратный выкуп активов немецким автоконцерном в течение 6 лет.

Также Мантуров сообщил, что ароизводство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца 2023 года.

"Думаю, что до конца года это может произойти", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в РФ в кулуарах форума "Армия-2023".

Volkswagen объявил о продаже своего российского бизнеса в конце мая. Покупатель — компания "Арт-Финанс", связанная с президентом дилера "Авилон" Андреем Павловичем. По данным ЕГРЮЛ, топ-менеджер владеет 100% её долей. Сделка не предполагает опцион на обратный выкуп активов, в числе которых завод в Калуге. Согласно отчёту немецкого автоконцерна, цена продажи активов составила 125 миллионов евро.