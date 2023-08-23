МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Производитель российских электромобилей "Атом" определился с производственной площадкой: электрокары бренда будут выпускаться на заводе "Москвич", подписан соответствующий меморандум, сообщили РИА Новости в компании. Электромобили "Москвич" стали доступны по программе льготного кредитования

"Производитель российских электромобилей "Атом", предпродажи которых стартовали в конце июля, и завод "Москвич" подписали меморандум на оказание услуг по производству электромобилей на территории завода. Согласно документу, "Атом" будет использовать услуги контрактной сборки, включающие конвейерную сварку, покраску и сборку электромобилей, а также другие сопутствующие услуги", — сообщили в пресс-службе "Атома".

В компании пояснили, что "Москвич" был выбран в качестве производственной площадки благодаря передовой технологической базе, высокому качеству производства и превосходной репутации в автомобильной индустрии. "Завод активно внедряет инновационные методы производства и стремится к устойчивому развитию, что полностью соответствует целям "Атом". Сегодня наша команда индустриализации уже готова заходить на завод и выстраивать производственные процессы для создания электромобиля "Атом", — отметил исполнительный директор "Атома" Харальд Грюбель.

Как отмечали в компании в мае, старт выпуска электрокаров "Атом" запланирован на середину 2025 года. Электромобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд, запас хода — 500 километров в зависимости от модели. По комфорту электрокар будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 миллиметров, ширина — 1780 миллиметров и высота — 1615 миллиметров. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро.

В соглашении также указано намерение сторон привлечь группы экспертов для проработки технических, коммерческих, экономических и правовых аспектов сотрудничества. Их цель — обеспечить плавную интеграцию операций и оптимизировать производственные процессы.

Кроме того, для более эффективного взаимодействия стороны также договорились о создании постоянно действующей рабочей группы, которая будет заниматься изучением исходной информации и разработкой оптимальных решений для успешного производства электромобилей "Атом" на заводе "Москвич". Также это сотрудничество будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономического потенциала страны, подчеркнули в компании.