ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг — ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе на саммите БРИКС обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым тему лития и углеводородов, сообщил Арсе в интервью РИА Новости. Профессор СПбГУ оценил шансы Боливии вступить в БРИКС

"Мы обсудили общие темы. Это центр ядерных исследований, это тема лития, тема разведки углеводородов и другие", — сказал президент.

Он добавил, что также обсуждался вопрос о противодействии природным чрезвычайным ситуациям.