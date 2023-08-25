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Президент Боливии обсудил с Лавровым тему лития и углеводородов
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Президент Боливии Луис Арсе на саммите БРИКС обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым тему лития и углеводородов, сообщил Арсе в интервью РИА Новости. "Мы обсудили общие темы. Это... ПРАЙМ, 25.08.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг — ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе на саммите БРИКС обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым тему лития и углеводородов, сообщил Арсе в интервью РИА Новости.
"Мы обсудили общие темы. Это центр ядерных исследований, это тема лития, тема разведки углеводородов и другие", — сказал президент.
Он добавил, что также обсуждался вопрос о противодействии природным чрезвычайным ситуациям.