МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Итэлма" в декабре планирует начать серийное производство отечественных систем стабилизации для автомобилей (ESP) на заводе в Костроме, их будут поставлять на "АвтоВАЗ" для модели Lada Vesta, сообщил РИА Новости технический директор компании Андрей Бутнев. Оформление импорта японских авто в Россию сократилось почти втрое

"По ESP плановый запуск у нас в декабре, сейчас выходим на сертификацию. В первом полугодии 2024 года планируется установка систем на автомобили "АвтоВАЗа", — рассказал Бутнев в кулуарах международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans.

Он уточнил, что заказчиком выступает "АвтоВАЗ". Систему планируется устанавливать на модель Lada Vesta, на которую уже ставится антиблокировочная тормозная система (ABS) производства "Итэлма". Выпуск первых отечественных ABS был налажен на предприятии в июле текущего года.

"АвтоВАЗ" в свою очередь подтвердил РИА Новости планы по началу установки отечественных систем ESP на Lada Vesta в первом полугодии 2024 года.

"Итэлма" специализируется на разработке и производстве электроники. Компания создает и производит широкий спектр электронных систем для пассажирского и коммерческого транспорта, является лидером российской автоэлектроники, поставляет продукцию всем основным российским автопроизводителям.