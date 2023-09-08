МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Промышленное производство в Испании в июле с коррекцией на календарь и сезонные факторы сократилось на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики (INE), опубликованные в пятницу. Бизнес на крови. В Испании рассказали, как готовят наемников для ВСУ

Опрошенные Reuters аналитики ожидали падения производства на 2,0%.

В INE пересмотрели данные по промышленному производству за июнь. Согласно пересмотренным данным, годовое сокращение промышленного производства Испании в июне составило 3,2%, а не 3,0%, как сообщалось ранее.