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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230908/841690506.html
Промпроизводство в Испании снизилось в июле с коррекцией на календарь
Промышленность
Новости
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Промышленное производство в Испании в июле с коррекцией на календарь и сезонные факторы сократилось на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют... ПРАЙМ, 08.09.2023
экономика, промышленность, новости, испания, промпроизводство, статистика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Промышленное производство в Испании в июле с коррекцией на календарь и сезонные факторы сократилось на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики (INE), опубликованные в пятницу.
Опрошенные Reuters аналитики ожидали падения производства на 2,0%.
В INE пересмотрели данные по промышленному производству за июнь. Согласно пересмотренным данным, годовое сокращение промышленного производства Испании в июне составило 3,2%, а не 3,0%, как сообщалось ранее.