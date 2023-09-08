МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Вопреки прогнозам аналитиков, промышленное производство во Франции в июле восстановилось, что указало на относительную устойчивость второй по величине экономики еврозоны. Промпроизводство в США в июле выросло лучше прогноза

Производство в обрабатывающей промышленности, энергетике и строительном секторе в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 0,8%, после снижения в июне, сообщило в пятницу агентство статистики Insee. Рынки ожидали сокращения производства в июле.

Поддержку общему индикатору оказало производство в обрабатывающей и пищевой промышленности, в автопроме и в добывающих отраслях. В других секторах, особенно в нефтепереработке и в машиностроении, производство по сравнению с июнем сократилось, сказали в Insee.

По данным агентства, в мае-июле по сравнению с таким же периодом прошлого года промышленное производство увеличилось на 1,5%. При этом выпуск автомобилей и других средств транспорта вырос благодаря улучшению ситуации с поставками электронных компонентов.

Неожиданное восстановление производства указывает на относительную силу французской промышленности в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ и ослабления внешнего спроса.

Во 2-м квартале ВВП Франции вырос на 0,5%, и прогнозы роста на год могут быть повышены, сказал на этой неделе управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало.