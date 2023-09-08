МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-августе 2023 года, по предварительным данным, выросло на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 39,3 тысячи единиц, следует из данных "Объединения производителей железнодорожной техники" (ОПЖТ). В Якутии восстанавливают железнодорожные пути после схода вагонов

В частности, выпуск полувагонов сократился на 19,4% и составил 12 тысяч единиц, платформ – на 13,2%, до 7,5 тысячи единиц, хопперов – вырос в 2,7 раза, до 11,5 тысячи единиц, цистерн – на 82,7%, до 5,2 тысячи единиц, крытых вагонов – в 9 раз, до 2,9 тысячи единиц.

Производство грузовых вагонов в России в 2022 году сократилось на 20,4% по сравнению с предыдущим годом – до 50,2 тысячи единиц, сообщал Росстат.