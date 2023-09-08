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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230908/841692225.html
Выпуск грузовых вагонов в России вырос на 25 процентов в январе — августе
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Производство грузовых вагонов в России в январе-августе 2023 года, по предварительным данным, выросло на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 39,3... ПРАЙМ, 08.09.2023
транспорт, бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, вагоны, производство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-августе 2023 года, по предварительным данным, выросло на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 39,3 тысячи единиц, следует из данных "Объединения производителей железнодорожной техники" (ОПЖТ).
В частности, выпуск полувагонов сократился на 19,4% и составил 12 тысяч единиц, платформ – на 13,2%, до 7,5 тысячи единиц, хопперов – вырос в 2,7 раза, до 11,5 тысячи единиц, цистерн – на 82,7%, до 5,2 тысячи единиц, крытых вагонов – в 9 раз, до 2,9 тысячи единиц.
Производство грузовых вагонов в России в 2022 году сократилось на 20,4% по сравнению с предыдущим годом – до 50,2 тысячи единиц, сообщал Росстат.