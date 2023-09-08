МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Прогнозируемый дефицит платины на мировом рынке в 2023 году положительно скажется на финансовых показателях "Норникеля", одного из крупнейших производителей данного металла, сообщил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Золото дорожает при снижении доходности гособлигаций США

Согласно прогнозу консалтинговой компании по драгоценным металлам Metals Focus, мировой спрос на платину в 2023 году вырастет на 27% относительно к прошлому году, до 8,230 миллиона унций, тогда как предложение останется приблизительно на уровне 2022 года — 7,224 миллиона унций. По данным Всемирного совета по инвестициям в платину, рост спроса на платину спровоцирован ростом производства автомобилей, расширением мощностей в промышленности и высоким инвестиционным спросом во втором квартале 2023 года.

"Раздувание дефицита платины на глобальном рынке однозначно может привести к подъему цен на данный металл,… увеличивая тем самым доходы ее основных производителей. "Норильский никель" среди них окажется в лучшем положении в силу рациональной политики по выпуску и реализации платины клиентам по всему миру и отсутствия сбоев в выстроенных им сбытовых цепочках. Поэтому по итогам 4-го квартала 2023 года можно ожидать гораздо более крепких финансовых показателей компании, нежели в предшествующие периоды", — рассказал эксперт.

В начале 2023 года "Норникель" прогнозировал профицит платины на 0,2 миллиона унций, однако в мае в компании предположили, что рынок платины из состояния профицита перейдет к относительному балансу как в 2023 году, так и в 2024 году. Платина широко применяется в таких сферах, как химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, автопром, электротехника и стекольное производство.

ПАО "ГМК "Норильский никель" — лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия и первоклассного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. Уставный капитал компании состоит из 152 863 397 обыкновенных акций. Структура акционерного капитала: 37% принадлежит ХК "Интеррос", 26,39% — МКПАО "Эн+ груп" и 36,61% — прочим акционерам.