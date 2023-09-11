МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Соллерс" запустил серийное производство пикапов Sollers ST6 на своем заводе во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. В следующем году на предприятии планируется начать выпускать еще одну модель, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров оценил рост числа предприятий с новациями в России к 2030 году

"Сегодня во Владивостоке мы дали старт серийному производству новых пикапов Sollers ST6, а в 2024 году предприятие планирует запустить производство еще одной модели Sollers, в рамках реализации СПИК. Кроме того, группа "Соллерс" планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Востоке", — сказал Мантуров.

Проект организации производства пикапов во Владивостоке предусматривает постепенную локализацию, в частности за счет установки двигателей и коробок передач, которые будут выпускаться на предприятиях "Соллерса" в европейской части страны. Также приоритетным направлением локализации является использование российской электроники, подчеркнули в компании.

По словам главы совета директоров Адиля Ширинова, "Соллерс" рассчитывает, что ST6 будет пользоваться особым спросом среди жителей Дальнего Востока. "Именно поэтому запускаем специальные условия его приобретения для покупателей в ДФО", — добавил он.

Пикап Sollers ST6 доступен с бензиновым и дизельным двигателем. Бензиновый развивает мощность 176 лошадиных сил, дизельный — 136 лошадиных сил. Моторы отвечают экологическим нормам "Евро-5" и комплектуются шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовое оснащение включает в себя две подушки безопасности, систему напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме.

Цены на бензиновую версию Sollers ST6 стартуют с отметки 2,4 миллиона рублей, на версию с дизельным двигателем – с 2,5 миллиона.

Завод "Соллерса" во Владивостоке — "Автомобильные индустриальные технологии" — в прошлом был совместным предприятием с Mazda. На нем выпускались автомобили Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. Работа завода была приостановлена в 2022 году, тогда же "Соллерс" выкупил долю своих японских партнеров в предприятии.