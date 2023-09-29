МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" может начать производство новой модели Lada совместно с восточными партнерами на заводе в Санкт-Петербурге уже в этом году, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. Автомобили Lada начнут продавать по заводской цене

Новинка станет второй моделью на конвейере завода "Лада Санкт-Петербург". Первой была Lada X-Cross 5, выпуск которой начался в июне текущего года. Производство на этой площадке организуется в партнерстве с восточными партнерами, какими именно — "АвтоВАЗ" не раскрывает.

"Запуск производства второй модели действительно может состояться в этом году. Но повторюсь, всё это потребует донастройки схем взаимодействия. Достигнутые договоренности придется материализовать в другой юридической форме, и на это может уйти время", — сказал он, отвечая на вопрос о начале производства второй модели на заводе в Петербурге.

"Мы знаем, как юристы досконально – особенно, когда "АвтоВАЗ" де-юре попал в SND-лист – начнут "копаться в запятых". Сколько это займет времени? Я не знаю, и никто не скажет. Юристов подгонять бессмысленно, они делают свою работу, а до конца года остаётся буквально три месяца. Только на логистику необходимо примерно 40 дней, плюс организация производства. Времени, как говорится, в обрез. Но можно сказать, что мы нацелены на запуск второй модели в Петербурге на рубеже 2023-2024 годов", — уточнил топ-менеджер.

При этом название новинки и сегмент, в котором она будет представлена, Соколов не раскрыл.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 29 сентября в 10.00 мск.