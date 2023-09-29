МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" скорректировал экспортный план на текущий год: поставки составят порядка 10 тысяч автомобилей Lada, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" может начать выпуск новой модели Lada уже в 2023 году

"Я бы немного сузил этот коридор и приблизил к порогу 10 тысяч, может, чуть меньше", — сказал Соколов, отвечая на вопрос о возможной корректировке плана "АвтоВАЗа" по экспорту. Ранее топ-менеджер отмечал, что он составит порядка 10-15 тысяч автомобилей Lada.

При этом Соколов уточнил, что основное развитие экспортного потенциала компании планируется в следующем году. "Но здесь во многом всё будет зависеть от наших действий с властями, в том числе с органами сертификации тех государств, куда будет поставляться наша продукция. Если мы сейчас на наши автомобили будем ставить другие элементы, в том числе элементы активной и пассивной безопасности автомобиля, то должны будем получать новые сертификаты. Как правило, это процесс достаточно долгий", — пояснил он.

Согласно озвученным в июне планам, поставки за рубеж в 2024 году могут составить до 50 тысяч автомобилей. В частности, компания озвучивала намерения возобновить производство Lada на заводе партнеров в Казахстане и Египте. Также рассматривается возможная сборка Lada в Алжире.

Также Соколов отметил, что новые восточные партнеры "АвтоВАЗа" нацелены на продолжение сотрудничества, несмотря на включение отечественного автопроизводителя в санкционный список США.

"То, что мы попадем под санкции, прогнозировалось и предвиделось. Именно с этим была связана определенная длительность в принятии решения по сотрудничеству с восточными партнерами, в том числе в финансовом и юридическом плане. Я уже провел переговоры с руководством компаний-партнеров на прошлой неделе в Москве, в ходе которых была подтверждена нацеленность на развитие партнерских отношений с "АвтоВАЗом". Но важно сейчас изменить форматы, чтобы никого не подставить", — сказал он, отвечая на вопрос о влиянии санкций на взаимоотношения с новыми восточными партнерами.

"Никто из партнеров не сказал "нет". Мы рассчитываем, что наши проекты — в первую очередь в Петербурге — будут реализованы. Надеюсь, что до конца этого года будет возможность рассказать о них более подробно", — добавил он.

Сейчас "АвтоВАЗ" совместно с восточным партнером производит модель Lada X-Cross 5 на заводе в Санкт-Петербурге. Также с восточными партнерами обсуждается возможность сборки автомобилей Lada на площадке в Ижевске.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 29 сентября в 10.00 мск.