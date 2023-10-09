МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Производство коньяка в России в январе-сентябре снизилось на 7,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, водки — на 5,7%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. Путин ожидает хорошего урожая и роста производство мяса в этом году

По данным ведомства, производство коньяка за девять месяцев составило 5,881 миллиона декалитров, водки — 54,874 миллиона декалитров.

При этом за январь-сентябрь 2021 года этих алкогольных напитков было произведено 5,383 миллиона и 53,481 миллиона декалитров соответственно.

Общее производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизилось на 4,2% — до 132,066 миллиона декалитров. В 2021 году этот показатель составил 122,728 миллиона. Производство слабоалкогольной продукции увеличилось на 17,2% — до 15,618 миллиона декалитров. А за аналогичный период 2021 года было произведено 9,598 миллиона декалитров.

Производство виноградных вин снизилось на 7% — до 22,228 миллиона декалитров, шампанских и игристых — на 7,2%, до 8,739 миллиона декалитров, ликерных вин – снизилось на 25%, до 599,236 тысячи декалитров. В свою очередь за 9 месяцев позапрошлого года их было произведено — 22,323 миллиона, 7,379 миллиона и 145,3 тысячи дал соответственно.

В ведомстве подчеркнули, что "учитывая разнонаправленные тенденции на рынке 2022 года сравнения с этим периодом могут быть некорректными". Там также пояснили, что в настоящее время рынок стабилизируется и возвращаются те пропорции, которые наблюдались в 2021 году. "Мы видим положительные тенденции, связанные с общим увеличением легальных продаж и производства", — заключили в Росалкогольтабакконтроле.