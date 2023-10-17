МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota остановил работу на 10 линиях шести из 14 заводов в Японии, сообщило агентство Киодо. Цена на золото в Японии установила новый рекорд

Остановка вызвана перебоем в поставке деталей, в частности, пружин, из-за аварии со взрывом на заводе в Фудзиоке в понедельник. Решение о возможности запуска заводов со среды будет принято вечером во вторник.

Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.