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2023
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Toyota остановила работу 10 линий на шести заводах
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Автоконцерн Toyota остановил работу на 10 линиях шести из 14 заводов в Японии, сообщило агентство Киодо. Остановка вызвана перебоем в поставке деталей, в частности, пружин, из-за... ПРАЙМ, 17.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota остановил работу на 10 линиях шести из 14 заводов в Японии, сообщило агентство Киодо.
Остановка вызвана перебоем в поставке деталей, в частности, пружин, из-за аварии со взрывом на заводе в Фудзиоке в понедельник. Решение о возможности запуска заводов со среды будет принято вечером во вторник.
Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.