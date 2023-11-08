2023-11-08T14:26:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231108/842206323.html
В Москве будут производить шоколад из натуральных ингредиентов
Промышленность
Новости
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Компания "Полезный шоколад" увеличила число производимой продукции, теперь они изготовляют шоколад без сахара, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента... ПРАЙМ, 08.11.2023
экономика, промышленность, новости, россия, москва, шоколад
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Компания "Полезный шоколад" увеличила число производимой продукции, теперь они изготовляют шоколад без сахара, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Отмечается, что шоколад будет состоять из настоящего какао-масла. В состав будет входить ягоды, орехи, и кешью-молоко. Однако новинка не будет содержать молоко и трансжиры.
Основатель компании Сергей Петров добавил, что в сладости компании не добавляют рафинированный сахар, вместо него используют только натуральные и безопасные подсластители.
Он подчеркнул, что в продукции также отсутствует лактоза, а благодаря сочетанию кешью и зеленой гречки воспроизводится вкус молочного шоколада.
Согласно данным пресс-службы, компания на рынке Москвы с 2018 года. Она занимается производством натуральных сладостей под брендом bob. На сегодняшний день ассортимент продукции превышает 100 различных изделий — это в том числе батончики, шоколад, халва и паста.