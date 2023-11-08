МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Компания "Полезный шоколад" увеличила число производимой продукции, теперь они изготовляют шоколад без сахара, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. В России не дорожает шоколад

Отмечается, что шоколад будет состоять из настоящего какао-масла. В состав будет входить ягоды, орехи, и кешью-молоко. Однако новинка не будет содержать молоко и трансжиры.

Основатель компании Сергей Петров добавил, что в сладости компании не добавляют рафинированный сахар, вместо него используют только натуральные и безопасные подсластители.

Он подчеркнул, что в продукции также отсутствует лактоза, а благодаря сочетанию кешью и зеленой гречки воспроизводится вкус молочного шоколада.

Согласно данным пресс-службы, компания на рынке Москвы с 2018 года. Она занимается производством натуральных сладостей под брендом bob. На сегодняшний день ассортимент продукции превышает 100 различных изделий — это в том числе батончики, шоколад, халва и паста.