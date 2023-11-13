МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Экономике РФ удалось внешние вызовы конвертировать в успех и перейти к росту, промышленное производство за семь месяцев этого года выросло на 2,6%, производство компьютеров — на 47%, сообщил первый вице-президент Союза машиностроителей России, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев. Решетников оценил темпы реализации проектов по импортозамещению

"Нам удалось внешние вызовы конвертировать в успех и перейти к росту. Промышленное производство за семь месяцев текущего года выросло на 2,6%, рост в июле, в сравнении с прошлогодним, составил 4,9%", — заявил Гутенев в интервью журналу "Национальная оборона".

По его словам, промышленность вышла на уровень начала 2022 года. "Это важный показатель, потому что до СВО, с января по февраль, промышленность была на довольно хорошем подъеме", — добавил он.

Он подчеркнул, что этот рост в значительной мере обеспечивает в разы возросший гособоронзаказ, который выполняется практически на 100%.

"Кроме того, постепенно заполняются ниши после ухода зарубежных компаний с нашего рынка. Рекордный рост на 47,2% показывает производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Выпуск электрического оборудования и лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине, увеличился на 19,9%", — сказал Гутенев.