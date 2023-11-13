МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Производственные фонды многих хлебопекарных заводов в России заметно изношены, сами производители работают на грани рентабельности — в связи с ростом ключевой ставки государственной поддержки уже не хватает, растут и сопутствующие издержки, необходимо расширение помощи, сообщили РИА Новости представители отрасли.

"Мы обращались в министерство сельского хозяйства с просьбой принять программу развития хлебопекарной отрасли до 2035 года в связи с тем, что изменились центры проживания людей, изменились условия их работы и так далее. Нужна комплексная программа модернизации и переформатирования в целом отрасли и заводов в частности: все, что в хлебопекарной отрасли сегодня есть, за малым исключением ярких и прорывных проектов, было спроектировано в 1954 году", — говорит президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин.

Программы господдержки, по его словам, сейчас действуют лишь в отдельных регионах (2,5 рубля на килограмм продукции и льготный кредит на закупку муки или зерна — для мукомолов), а рекордный урожай, собранный в 2023 году, и низкие внутренние цены на зерно не означают, что сырье для отрасли тоже будет дешевым. Постановления кабмина о компенсация части затрат производителям муки, а также производителям хлеба и хлебобулочных изделий были приняты в конце 2020 года, когда ключевая ставка ЦБ составляла 4,25% годовых. Сейчас ее уровень — 15%.

"Хлебопеки используют дорогие "сильные" сорта пшеницы, то есть с высоким содержанием протеина. Рожь для хлебопечения подходит не любая, а также с особыми свойствами. Помимо этого, цена муки все меньше влияет на стоимость хлебобулочных изделий: среди более весомых факторов стоимости хлебобулочных изделий, прежде всего в регионах, — стоимость масложировой продукции, сахара, транспортных расходов, значительный дефицит кадров и резкое подорожание стоимости труда, стоимость энергоресурсов, упаковочных материалов, запасных частей и транспортных средств", — сообщил глава РСП.

Гендиректор мурманского АО "Хлебопек" Иван Богушевич говорит, что текущий год предприятие заканчивает с нулевой прибылью, но и это "большое достижение, требующее огромных усилий".

"Все очень сложно, как и у всех — модернизация, энергозатраты, логистика. Но при этом наши проблемы усугубляются еще и климатом — мы даже не в средней полосе, поэтому у нас заметно выше расходы на электричество и логистику, на то же дизтопливо — оно в Мурманске под 70 рублей за литр", — заметил он.

Господдержкой же предприятие воспользоваться не может из-за заложенного в ней условия не пересматривать цены.

"В прошлом году их пришлось поднять на 7%, но даже этим повышением себестоимость не перекрыли. Чтобы маржинальность обеспечить — с учетом сырьевой составляющей и всего, что перечислил — отпускную цену надо поднимать на 20 и более процентов", — считает Богушевич.

У хлебопеков средней полосы трудностей не меньше. К примеру, исполнительный директор группы компаний DeLavant (в нее входят Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты) Станислав Лапичев также указывает на низкую рентабельность хлебопекарной отрасли, на дефицит квалифицированных кадров, а также на необходимость модернизации: этот вопрос сейчас стоит довольно остро как из-за ограниченных возможностей льготного банковского кредитования, так и на фоне недоступности из-за санкций иностранных запчастей и комплектующих.

ИЗДЕРЖКИ НЕ ОКУПАЮТСЯ

Доходность хлебопечения снижается: по словам Лялина, доля низкомаржинальных, то есть недорогих "социальных" сортов хлеба растет, а нормальную для поддержания кредитного портфеля предприятий доходность обеспечивают премиальные сорта хлебобулочных и кондитерские изделия. Но покупательная способность населения во многих регионах не растет, поэтому эту продукцию покупают несопоставимо меньше, чем "социальную": последняя как более дешевая не компенсирует возросшие издержки, если нет заметной компенсации цены при продаже.

По оценке РСП, в 2022 году себестоимость производства килограмма составляла от 95 до 120 рублей в зависимости от территории, в 2021 году — в среднем 65 рублей. Между тем, согласно данным Росстата, средняя стоимость хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки на конец сентября 2023 года составляла 72,16 рубля за килограмм (год назад — 69,81). Но, к примеру, в Северо-Западном федеральном округе этот уровень уже выше — 89,4 рубля на конец сентября, а в Ямало-Ненецком автономном округе на Урале — 127 рублей — против 66,63 рубля в Южном федеральном округе и 69,78 рубля — в Центральном.

"Все это означает, что экономическая ситуация на хлебозаводах ухудшается. И сейчас мы видим серьезные опасения того, что хлебозаводы, как в пандемийном 2021 году, могут опять начать банкротиться", — считает Лялин.

Что касается стоимости хлеба в рознице, то из-за торговой наценки она традиционно от 30% до 75% выше отпускных цен завода, заметил он, поэтому когда ведомства говорят про дорогой хлеб, проверять надо отнюдь не производителя.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ

"Рассматривать ситуацию на хлебном рынке надо не только в разрезе южных или центральных регионов, а в целом по стране. Да, можно привести в качестве примера передовые, высокотехнологичные, роботизированные и высоко автоматизированные заводы в Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге, но сколько таких заводов по стране, есть ли они, например, в Туве, Элисте или в большинстве наших регионов? Ведь между субъектами РФ – колоссальная разница: в Москве действует более четырех масштабных и эффективных программ промышленности, а в Магаданской области или в Калмыкии – только одна, потому что бюджет не позволяет", — сказал глава РСП.

Все программы поддержки отрасли осуществляются в основном за счет местного бюджета, и в этом, по его мнению, серьезная проблема развития в стране хлебопекарной отрасли. Между тем, добавил Лялин, есть прекрасные примеры возрождения продуктовых отраслей через федеральные программы развития и поддержки, например молочная промышленность или овощеводство закрытого грунта, где восстановление начиналось фактически "с нуля".

"Проблемы хлебопекарной отрасли не менее важны, Мы еще в 2020 году подсчитали, что для полной модернизации отрасли в России, для построения ее исходя из современных условий жизни населения, расположения населенных пунктов, их доступности, наличия путей снабжения людей продуктами питания, в том числе ежедневно хлебом, потребуется финансирования порядка триллиона рублей федеральных инвестиций", — подчеркнул глава РСП.

Лапичев из ГК DeLavant напоминает, что несколько лет назад впервые отрасль услышали на уровне государства, введя — на фоне резкого роста стоимости сырья и изменения конъюнктуры рынка — субсидию на производство килограмма хлебобулочных изделий.

"Но в этом году никакой информации по дополнительному субсидированию пока нет, а эта норма является крайне важной для части предприятий", — добавил он.

Кроме того, из-за резкого роста ключевой ставки Банка России — до 15% годовых в настоящее время — отсутствуют льготные кредиты на модернизацию и обновление производства, на закупку сырья — например, во втором и третьем кварталах были недоступны льготные кредиты на закупку зерна и муки. Сейчас, добавляет Лапичев, ситуация несколько выравнивается, но пока можно говорить только о четвертом квартале.

"Мы за разумную господдержку: например, если есть условие не поднимать цены в течение года, то адекватный объем компенсации — минимум 10 рублей на килограмм продукции. Спасут ситуацию и льготные кредиты, или же беззалоговые — под поручительство субъекта РФ. Кроме того, для таких регионов, как наш — северных, удаленных от центра — можно было бы компенсировать логистические услуги, либо тарифы РЖД на перевозку, либо стоимость электроэнергии снизить", — говорит Богушевич.

В регион компания обращалась, но такие вопросы, по его мнению, нужно решать на федеральном уровне.

"Производство хлеба – не маржинальный бизнес, он все равно остается социально ориентированным: мы не можем бросить садики или школы за 200 километров от Мурманска, будем дальше работать. Но я не знаю, из каких ресуров обслуживать, например, привлеченный ранее кредит крупного банка, где ставка равна ключевой плюс 3%", — добавил он.