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В "Ростехе" раскрыли, когда начнутся поставки самолетов SJ-100
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Первые крупносерийные поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 начнутся в 2024 году, после прохождения всего комплекса испытаний и сертификации, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 13.11.2023
транспорт, бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, самолеты, ростех
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Первые крупносерийные поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 начнутся в 2024 году, после прохождения всего комплекса испытаний и сертификации, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
"Возможные корректировки по срокам в пределах нескольких месяцев не должны расцениваться как критичные. Первые импортозамещенные SJ-100 будут переданы эксплуатантам после прохождения всего комплекса испытаний и сертификации. В следующем году, как и планировалось, начнутся крупносерийные поставки этих лайнеров в российские авиакомпании. В настоящий момент 22 лайнера уже в разной степени готовности", — прокомментировали в "Ростехе".
В госкорпорации напомнили, что идет строительство по сути нового самолета с системами и агрегатами российского производства. Программа реализуется в беспрецедентные для мирового авиастроения сроки.
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.