МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Первые крупносерийные поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 начнутся в 2024 году, после прохождения всего комплекса испытаний и сертификации, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". "Ростех" оценил интерес американских специалистов к российским вертолетам

"Возможные корректировки по срокам в пределах нескольких месяцев не должны расцениваться как критичные. Первые импортозамещенные SJ-100 будут переданы эксплуатантам после прохождения всего комплекса испытаний и сертификации. В следующем году, как и планировалось, начнутся крупносерийные поставки этих лайнеров в российские авиакомпании. В настоящий момент 22 лайнера уже в разной степени готовности", — прокомментировали в "Ростехе".

В госкорпорации напомнили, что идет строительство по сути нового самолета с системами и агрегатами российского производства. Программа реализуется в беспрецедентные для мирового авиастроения сроки.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.