МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Установленный объем квот на экспорт удобрений выбран примерно на 60%, но Минсельхоз поддержал предложение повысить лимит на 2,2 миллиона тонн, сообщается в материале ведомства. Фосагро заявила об увеличении производства минеральных удобрений

"На данный момент установленный объём экспортных квот выбран примерно на 60%. Со своей стороны, Минсельхоз поддержал предложение Минпромторга об увеличении лимита ещё на 2,2 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Правительством установлена квота на экспорт удобрений: с 1 июня по 30 ноября она составляет 16,3 миллиона тонн, и в октябре Минпромторг предложил увеличить этот объем на 2,2 миллиона тонн — до 18,5 миллиона тонн.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что сезонные полевые работы завершаются. В целом, несмотря на определенные сложности, приобретение удобрений ведется ритмично. Сейчас в том числе идет закупка под весеннюю посевную 2024 года.

Ценовая ситуация на рынке удобрений стабильна, говорится в материале. Стоимость большинства видов в данный момент даже ниже прошлогодней. В результате с июня по октябрь, по данным регионов, аграрии приобрели почти 4 миллиона тонн удобрений. Это 102% от плана и выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Патрушев напомнил, что срок действия мер регулирования на рынке удобрений закреплен до конца ноября. Учитывая их эффективность, принято решение о продлении всего комплекса еще на полгода — до конца мая 2024 года. Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году; с тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации, и сейчас сохраняются на уровне 2022 года.