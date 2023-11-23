МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство России обсудит поддержку государства в виде отмены или сокращения ввозной пошлины на бокситы для будущего проекта "Русала" по строительству глиноземного завода в Усть-Луге, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на дорожную карту по реализации стратегии развития металлургической отрасли. СМИ: в правительстве не поддержали идею регулировать цены на топливо

Как отмечает издание, вице-премьер Денис Мантуров утвердил дорожную карту на прошлой неделе. В ней Минпромторг предлагает рассмотреть вопрос оптимизации ввозных таможенных пошлин или предоставления тарифных льгот на бокситы. Бокситы нужны для производства глинозема, а глинозем — для производства алюминия.

"Будущий проект "Русала" по строительству глиноземного завода в Усть-Луге может получить поддержку государства в виде отмены или сокращения ввозной пошлины на бокситы. Сейчас Россия почти не импортирует бокситы, покрывая мощности существующих глиноземных заводов за счет своих месторождений. Однако их потенциал ограничен, а "Русал" планирует ввозить для своего будущего завода до 5 миллионов тонн в год бокситов из Гвинеи", — пишет газета.

Сейчас таможенная пошлина на импорт алюминиевых руд и концентратов в ЕАЭС составляет 5%. По данным таможенной статистики ЕАЭС, Россия в 2021 году импортировала всего 17 тысяч тонн алюминиевых руд стоимостью лишь 7 миллионов долларов. Данные за 2022 год не опубликованы.

"Русал" по итогам 2022 года произвел 12,3 миллиона тонн бокситов, из которых на российские активы приходится 47% добычи. Другие бокситовые активы "Русала" расположены на Ямайке, в Гвинее и Гайане. При этом только 51% всего глинозема группы (3 миллиона тонн) производится в России, остальное компания импортировала со своих зарубежных производств или закупала с рынка. Российские бокситовые рудники полностью покрывают потребности глиноземных заводов "Русала" в России, но не обеспечивают всех потребностей группы в глиноземе.

Газета со ссылкой на отчет компании пишет, что себестоимость продаж алюминия выросла в 2022 году на 30,2% — до 10,77 миллиарда долларов, в том числе расходы на покупку глинозема взлетели на 149,3%, до 1,847 миллиарда долларов, из-за роста цен и увеличения объема закупаемого сырья.

Для решения проблемы "Русал" планирует построить в Ленинградской области самый крупный в России глиноземный завод мощностью 4,8 миллиона тонн, сообщает издание. Первая очередь завода мощностью 2,4 миллиона тонн будет введена до конца 2028 года, вторая с аналогичными параметрами — к 2032 году. Компания оценивала стоимость строительства в 400 миллиардов рублей. Сырьевой базой станут бокситы гвинейских предприятий "Русала" Compagnie Des Bauxites De Kindia и Friguia, добычу на которых предполагается увеличить. Исходя из цен на бокситы в 60-70 долларов за тонну, при текущей ставке пошлины на бокситы "Русал" тратил бы до 15 миллионов долларов в год.