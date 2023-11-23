МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Группа "Мечел" за первые три квартала текущего года снизила добычу угля на 16% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 7,385 миллиона тонн, выпуск стали уменьшился на 2%, до 2,626 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Россия ограничена в сфере добычи угля, заявил Новак

Также выплавка чугуна сократилась на 2%, до 2,369 миллиона тонн.