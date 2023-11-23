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"Мечел" сократил добычу угля на 16 процентов
Промышленность
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Группа "Мечел" за первые три квартала текущего года снизила добычу угля на 16% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 7,385 миллиона тонн, выпуск стали уменьшился на... ПРАЙМ, 23.11.2023
экономика, промышленность, новости, мечел, уголь, добыча
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Группа "Мечел" за первые три квартала текущего года снизила добычу угля на 16% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 7,385 миллиона тонн, выпуск стали уменьшился на 2%, до 2,626 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Также выплавка чугуна сократилась на 2%, до 2,369 миллиона тонн.