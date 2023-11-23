МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство России продлило действие квот на экспорт удобрений из России, общий объём квоты с 1 декабря по 31 мая составит около 17 миллионов тонн, следует из постановления кабмина. Правительство повысило квоты на вывоз минеральных удобрений из России

"Установить с 1 декабря 2023 г. по 31 мая 2024 г. включительно количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, минеральных удобрений в объеме 16948221 тонны", — говорится в документе.

В том числе квота на азотные удобрения составит 9,8 миллиона тонн, на сложные удобрения — более 7,1 миллиона тонн. Распределить объёмы между экспортёрами поручено министерству промышленности и торговли. Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.