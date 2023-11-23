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2023
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Правительство утвердило квоты на экспорт удобрений
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Правительство России продлило действие квот на экспорт удобрений из России, общий объём квоты с 1 декабря по 31 мая составит около 17 миллионов тонн, следует из постановления... ПРАЙМ, 23.11.2023
экономика, промышленность, новости, россия, экспорт удобрений, квоты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство России продлило действие квот на экспорт удобрений из России, общий объём квоты с 1 декабря по 31 мая составит около 17 миллионов тонн, следует из постановления кабмина.
"Установить с 1 декабря 2023 г. по 31 мая 2024 г. включительно количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, минеральных удобрений в объеме 16948221 тонны", — говорится в документе.
В том числе квота на азотные удобрения составит 9,8 миллиона тонн, на сложные удобрения — более 7,1 миллиона тонн. Распределить объёмы между экспортёрами поручено министерству промышленности и торговли. Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.