МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Москвич" будет производить на своем заводе зарядные станции для электромобилей, они будут поставляться как для нужд столицы, так и регионов, сообщил директор по производству автозавода Олег Масляков. В Китае показали летающий электромобиль

"Мы развиваем EV для того, чтобы уметь разрабатывать и производить электротранспорт. При этом мы активно участвуем в создании инфраструктуры. Уже принято решение о том, что на заводе "Москвич" будут выпускаться зарядные станции в кооперации с московском правительством", — сказал он, выступая на форуме "Российский промышленник".

"Мы будем производить и снабжать как городское хозяйство, так и другие регионы зарядными станциями", — уточнил он.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели — городской кроссовер " Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".