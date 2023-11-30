МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в октябре увеличилось на 31,6% в годовом выражении — до 91 521 машины, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Эксперт назвал условия для снижения цен на автомобили

При этом производство автомобилей для внутреннего рынка за октябрь выросло на 23,9% — до 16 178 машин, а на экспорт — на 33,4%, до 75 343.

Суммарно с начала года производство автомобилей в стране увеличилось на 16,7% — до 751 422 штук. В том числе для внутреннего рынка было выпущено 151 106 автомобилей (+11,2%), на экспорт – 600 316 машин (+18,2%).

"Эти цифры… предвещают яркий 2024 год для автомобильного сектора Великобритании. Правительство и промышленность выделяют миллиарды долларов на преобразование отрасли для безуглеродного будущего. Автомобильная промышленность остается одной из наиболее важных отраслей страны, обеспечивая рабочие места, производительность и экономический рост", — приводятся в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.