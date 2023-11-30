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2023-11-30T10:19:36+03:00
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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231130/842413879.html
В Великобритании выросло производство автомобилей
Промышленность
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Производство автомобилей в Великобритании в октябре увеличилось на 31,6% в годовом выражении — до 91 521 машины, свидетельствуют данные британского Общества производителей и... ПРАЙМ, 30.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в октябре увеличилось на 31,6% в годовом выражении — до 91 521 машины, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
При этом производство автомобилей для внутреннего рынка за октябрь выросло на 23,9% — до 16 178 машин, а на экспорт — на 33,4%, до 75 343.
Суммарно с начала года производство автомобилей в стране увеличилось на 16,7% — до 751 422 штук. В том числе для внутреннего рынка было выпущено 151 106 автомобилей (+11,2%), на экспорт – 600 316 машин (+18,2%).
"Эти цифры… предвещают яркий 2024 год для автомобильного сектора Великобритании. Правительство и промышленность выделяют миллиарды долларов на преобразование отрасли для безуглеродного будущего. Автомобильная промышленность остается одной из наиболее важных отраслей страны, обеспечивая рабочие места, производительность и экономический рост", — приводятся в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.