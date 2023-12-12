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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231212/842540581.html
Минпромторг раскрыл, когда запустят российское производство систем ESP
Промышленность
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Первое российское производство противозаносных систем для автомобилей (ESP) планируется наладить до конца текущего года, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Василий... ПРАЙМ, 12.12.2023
авто, бизнес, экономика, промышленность, новости, системы esp, авто, минпромторг рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Первое российское производство противозаносных систем для автомобилей (ESP) планируется наладить до конца текущего года, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.
"Сегодня на линии технологический пуск. По результатам технологического пуска будет спланирована презентация запуска линии уже как бы рабочая. Уверен, что она состоится в декабре", — сказал он.
Шпак подчеркнул, что системы ESP будут производиться на заводе в Костроме, как и ABS.
Летом текущего года на предприятии "Итэлма" началось производство первых в России антиблокировочных тормозных систем (ABS).
Ранее системы ABS и ESP производились на заводе Bosh в Самаре, однако год назад производство на нем было остановлено, в июне актив приобрел ФГУП "НАМИ". Кроме того, поставки ABS осуществляли компании Valeo и Continental, но они также были приостановлены.