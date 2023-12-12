МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Первое российское производство противозаносных систем для автомобилей (ESP) планируется наладить до конца текущего года, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. Минпромторг инициировал снятие с продажи товаров бренда Lamel

"Сегодня на линии технологический пуск. По результатам технологического пуска будет спланирована презентация запуска линии уже как бы рабочая. Уверен, что она состоится в декабре", — сказал он.

Шпак подчеркнул, что системы ESP будут производиться на заводе в Костроме, как и ABS.

Летом текущего года на предприятии "Итэлма" началось производство первых в России антиблокировочных тормозных систем (ABS).

Ранее системы ABS и ESP производились на заводе Bosh в Самаре, однако год назад производство на нем было остановлено, в июне актив приобрел ФГУП "НАМИ". Кроме того, поставки ABS осуществляли компании Valeo и Continental, но они также были приостановлены.