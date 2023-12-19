СЕУЛ, 19 дек — ПРАЙМ. Временный совет директоров южнокорейской Hyundai Motor одобрил продажу завода в России в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс", окончательные детали контракта пока обсуждаются, говорится в заявлении Hyundai Motor. Подсчитано соотношение убытков ушедших компаний и прибыли McDonald's

Как говорится в заявлении, временный совет директоров Hyundai Motor 19 декабря одобрил продажу своей "доли" завода в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс".

"Hyundai Motor провела временное заседание совета директоров 19 декабря и одобрила продажу доли завода Hyundai Motor Manufacturing Russia (HMMR), расположенного в Санкт-Петербурге, Россия. В настоящее время Hyundai ведет переговоры с российской компанией "Арт-Финанс" о конкретных условиях контракта на продажу доли завода", — говорится в заявлении южнокорейской компании.

Тем не менее, сообщается, что Hyundai планирует продолжить предоставлять в России сервисные услуги для уже ранее проданных автомобилей.

Отмечается, что завод компании в России не работал с марта прошлого года "из-за последствий" российско-украинского конфликта.

Других подробностей сделки пока не сообщается.

В мае немецкий автомобильный концерн Volkswagen также сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге, структуре дилера "Авилон" компании "Арт-Финанс". Согласно отчету Volkswagen, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опцион на обратный выкуп активов. По данным ЕГРЮЛ, 100%-й долей "Арт-Финанс" владеет президент дилера "Авилон" Андрей Павлович. Минпромторг России впоследствии заявил, что окажет новому собственнику всестороннюю поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки.