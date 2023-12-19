МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Потенциальный собственник завода Hyundai в Санкт-Петербурге уже прорабатывает совместно с индустриальными партнерами возможность скорейшего перезапуска производства автомобилей на этой площадке, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Hyundai Motor продаст свой завод в Санкт-Петербурге

Совет директоров Hyundai Motor ранее одобрил план по продаже российского завода компании "Арт-Финанс", сообщило агентство Ренхап. По его данным, актив будет продан за символические десять тысяч рублей с возможностью обратного выкупа в течение двух лет. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович. Ранее Мантуров рассказал РИА Новости, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ также одобрила эту сделку, ее параметры сейчас финализируются.

"ООО "Арт-Финанс" совместно с индустриальными партнерами также прорабатывают возможности скорейшего перезапуска производства автомобилей на петербургской площадке", — сказал Мантуров, комментируя сделку по продаже завода Hyundai в РФ.

Hyundai Motor Company запустила завод в Петербурге в сентябре 2010 года. На площадке производились модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta с годовой мощностью более 200 000 единиц. Сборочные линии были остановлены с марта 2022 года, как сообщала Hyundai Motor, в связи с трудностями с поставками комплектующих из-за международных санкций в связи с кризисом на Украине.