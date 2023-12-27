МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых в России на захоронение, к ноябрю составила 79,9%, при этом на повторное использование уходит лишь 12,7% мусора — лидируют по этому показателю Московский регион и Орловская область, говорится в исследовании FinExpertiza, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Названы регионы - лидеры по доступности автомобилей в России

"К ноябрю 2023 года доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых на захоронение, составила 79,9%. При этом на утилизацию (повторное использование в производстве в качестве сырья или материала, либо в качестве топлива) уходит лишь 12,7% общей массы ТКО", — подсчитали аналитики на основе данных Минприроды.

Как отмечают в компании, годом ранее доля мусора, направляемого на захоронение, составляла 81,1%, а за аналогичный период 2021 года — 86,7%. Согласно нацпроекту "Экология", к 2024 году доля мусора, который захоранивают, должна снизиться до 87,9%. То есть, на данном этапе показатель можно считать перевыполненным, поясняют в FinExpertiza.

Хотя в большинстве регионов основная масса отходов направляется на полигоны, в половине субъектов доля захораниваемых ТКО за последний год снизилась, отмечают авторы исследования. Заметнее всего — в Брянской области (на 40,9 процентного пункта), Свердловской области (на 18,9) и Ставропольском крае (на 14,3).

"Отдельным регионам даже удалось достигнуть высокого уровня утилизации ТКО. Лидерами по доле повторного использования мусора стали Москва (52,9%) и Подмосковье (50%), Орловская область (43,5%), Ингушетия (35%), Ульяновская область (33,4%), Камчатский край (33%), Ставропольский край (31%)", — указали аналитики.