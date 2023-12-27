МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Концерн Avon отказался от идеи продажи своего бизнеса в России, несмотря на принятое ранее решение уйти с российского рынка, передает "Коммерсантъ". Российская косметика не уступает по качеству западной, заявил Мантуров

Согласно данным газеты, в апреле 2023 года концерн начал подготовку к продаже своего производства в подмосковном городе Наро-Фоминске, однако о своем намерении уйти из России компания не сообщила.

В газете отметили, что покупатель предприятия также должен был получить права на бренд Avon, но с написанием на кириллице. Среди потенциальных покупателей назывались Natura Siberica и группа "Арнест". Однако в ноябре Avon объявила, что решил сохранить свой бизнес в России.

Одним из преимуществ предприятия в Подмосковье является наличие современного оборудования и возможность производства парфюмерии. Кроме того, компаниям, запускающим новые бренды, удобно использовать контрактное производство на этом заводе.

"Ъ" отметил, что стоимость активов Avon по всему миру по итогам 2022 года достигла одного миллиарда долларов. Бизнес Avon в России оценивается в 28 миллиардов рублей, сообщила бразильская Natura Cosmeticos, в собственности которой находится концерн.

В издании заключили, что решение отказаться от продажи может быть связано с требованием к уходящим компаниям продавать свои активы с дисконтом до 50 процентов.