МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Проходка в бурении на нефтегазовых месторождениях в России по итогам 2023 года может достигнуть около 30 миллионов метров, рекордного уровня с 1990 года, больше всего темпы бурения увеличиваются в Западной Сибири, прокомментировал РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2024 году

"Бурение растет в основном в Западной Сибири, о чем косвенно говорит непрерывный рост доли горизонтального бурения, где оно востребовано для добычи на крупнейших зрелых месторождениях, где пик добычи пройден. Хороший пример — Самотлорское месторождение, где пик был пройден еще в 1980-х, но его до сих пор активно доосваивают с помощью современных технологий", — сказал Касаткин.

"По итогам года мы ожидаем около 30 миллионов метров проходки в бурении, что безусловно является рекордом с 1990 года (33,2 миллиона метров), но далеко от рекордов СССР, когда бурение превышало 40 миллионов метров. Понятно, что с тех пор произошло стремительное внедрение технологий горизонтального бурения, которое тогда почти не применялось, а сейчас занимает 60% от всей проходки", — добавил эксперт.

Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои отраслевые данные, что за первые 11 месяцев Россия при сокращении добычи пробурила нефтяные скважины общей протяженностью 28,1 тысячи километров, что позволяет побить прошлогодний рекорд. Издание отметило, что, с одной стороны, это говорит об устойчивости российского нефтесервиса к западным санкциям, а с другой, о некоторых долгосрочных проблемах в связи с ними, из-за чего отрасль прилагает все усилия для поддержания добычи на старых месторождениях.

По словам Касаткина, критических проблем с нефтесервисом, которые могли бы вызвать рост бурения, нет, однако небольшая доля проходки действительно прибавила за счет нехватки технологий, например, импортных роторных управляемых систем (РУС). Но буровые компании находят альтернативы, а технологический сервис готовится заместить отечественным производством эти технологии уже в обозримом будущем.

Россия в марте 2023 года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубляет сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.