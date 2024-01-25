МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Добыча угля в России в прошлом году составила порядка 438 миллионов тонн, экспорт — 213 миллионов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Китай занял первое место по экспорту автомобилей в мире, пишут СМИ

"Добыча угля (в России — ред.) по итогам прошлого года составила порядка 438 миллионов тонн, экспорт достиг порядка 213 миллионов тонн", — написал вице-премьер в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

Он отметил также, что за год в Китай было экспортировано почти на 52% больше угля, а в Индию — на 43% больше по сравнению с годом ранее.

Экспорт угля из России в ближайшие годы будет на уровне 220 миллионов тонн, ключевыми импортерами останутся Китай, Индия и Турция, добавил Новак.