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2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240125/842887208.html
Новак отчитался о добыче и экспорте российского угля
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Добыча угля в России в прошлом году составила порядка 438 миллионов тонн, экспорт — 213 миллионов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Добыча угля (в России — ред.) по... ПРАЙМ, 25.01.2024
экономика, промышленность, новости, александр новак, уголь, добыча, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Добыча угля в России в прошлом году составила порядка 438 миллионов тонн, экспорт — 213 миллионов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Добыча угля (в России — ред.) по итогам прошлого года составила порядка 438 миллионов тонн, экспорт достиг порядка 213 миллионов тонн", — написал вице-премьер в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
Он отметил также, что за год в Китай было экспортировано почти на 52% больше угля, а в Индию — на 43% больше по сравнению с годом ранее.
Экспорт угля из России в ближайшие годы будет на уровне 220 миллионов тонн, ключевыми импортерами останутся Китай, Индия и Турция, добавил Новак.