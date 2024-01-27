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"Газпром нефть" нарастила производство нефтепродуктов
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"Газпром нефть" в прошедшем году нарастила производство нефтепродуктов, планирует рост и в текущем году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "Мы планировали и... ПРАЙМ, 27.01.2024
нефть, энергетика, экономика, промышленность, новости, россия, газпром
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в прошедшем году нарастила производство нефтепродуктов, планирует рост и в текущем году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Мы планировали и существенно увеличили (нефтепереработку — ред.)", — сказал Дюков об итогах 2023 года на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия".
Соответственно, компания не видит необходимости в новых ограничениях экспорта бензина из России, так как на рынке профицит.
Также планируется увеличение объемов добычи углеводородов, по итогам 2023 года тоже наблюдался рост.
"Что касается нефти, все будет зависеть от квоты, установленной ОПЕК+", — отметил он.
Глава "Газпром нефти" уточнил, что дискуссий с правительством России о корректировке параметров демпфера в текущий момент не ведется.
Касательно квотам ОПЕК+, Дюков указал, что на данный момент нет необходимости в их пересмотре, так как организация уже приняла решения о сокращениях, которые фактически начинаются в феврале.